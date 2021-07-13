اليونان تفرض غرامات على عدم امتثال العاملين بالصحة للتطعيم الإجباري لكورونا

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قرر وزير الصحة اليوناني فاسيليس كيكيلياس فرض غرامات وعقوبات صارمة على العاملين في القطاع الصحي وعلى المنشآت التي لا تمتثل للتطعيم الإجباري ضد كوفيد-19.

وقال الوزير اليوناني - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية- إن هذا القرار سينطبق على من يدير دور رعاية المسنين ودور الأيتام والمؤسسات والمرافق الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين بها، مضيفا أن أمامهم حتى 16 أغسطس لبدء التطعيم، محذرا من أن أي شخص لا يكمل الدورة الكاملة للتطعيم أو يرفض التطعيم ضد فيروس كورونا سيواجه الإيقاف عن العمل أو الطرد.

يشار إلى أن المنشآت التي تنتهك قرارات الحكومة ستواجه بدفع غرامة قدرها 50 ألف يورو في البداية و200 ألف يورو في حالة استمرار عدم تنفيذ القرار، ومنحت الحكومة الموظفين والإداريين في مرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة مثل المستشفيات حتى الأول من سبتمبر لبدء عملية التطعيم.