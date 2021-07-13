اليابان وأمريكا تحثان الصين على الامتثال لحكم المحكمة بشأن بحر الصين

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حثت اليابان والولايات المتحدة الصين على احترام حكم المحكمة الدولية الذي يرفض مطالبات بكين الموسعة في بحر الصين الجنوبي، بمناسبة مرور خمس سنوات على القرار التاريخي.

وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي في بيان، نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إن عدم امتثال الصين للحكم "يقوض سيادة القانون كقيمة أساسية للمجتمع الدولي".

وأضاف أن تصرف الصين بعدم الامتثال للحكم "يتعارض مع مبدأ التسوية السلمية للنزاعات وفقا للقانون الدولي" بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وأفاد بأن اليابان "لا تزال تشعر بقلق بالغ" بشأن الوضع في المياه وجددت "معارضة قوية" للمحاولات الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في المنطقة بالقوة.

وتابع قائلا إن اليابان "تقدر بشدة" التزام الفلبين المتجدد تجاه حل سلمي للنزاعات في بحر الصين الجنوبي.

وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن النظام البحري القائم على القواعد في بحر الصين الجنوبي يتعرض لتهديد أكبر من أي مكان آخر، ودعا الصين إلى "الالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي" و "الكف عن سلوكها الاستفزازي".

وحث بلينكين الصين على "اتخاذ خطوات لطمأنة المجتمع الدولي بأنها ملتزمة بالنظام البحري القائم على القواعد والذي يحترم حقوق جميع الدول، كبيرها وصغيرها".

وكانت الفلبين قد رفعت القضية إلى المحكمة وأبطل القرار مطالبة الصين ببحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا. وفي يوليو 2016، قضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي بأن الصين ليس لها حقوق تاريخية في الموارد في بحر الصين الجنوبي.