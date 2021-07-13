اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تتبرع بملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا إلى 15 دولة

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:20 م
اليابان تتبرع بملايين الجرعات من لقاح أسترازينيكا إلى 15 دولة لقاح كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، اليوم الثلاثاء، أن اليابان تنسق للتبرع بشحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا يبلغ إجماليها حوالي 11 مليون جرعة إلى 15 دولة من خلال مبادرة كوفاكس المعنية بالتوزيع العادل للقاحات والمدعومة ​من الأمم المتحدة.
​وقال موتيجي في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من بين الدول الخمسة عشر: كمبوديا ولاوس وفيجي وكيريباتي وإيران.
​وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الياباني إنه من المقرر إرسال مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لكل من تايوان وإندونيسيا وفيتنام في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
ووفقًا لوزارة الخارجية اليابانية، قدمت طوكيو أيضًا حتى الآن جرعات من لقاح أسترازينيكا لماليزيا والفلبين وتايلاند. 


لقاح كورونا

فيروس كورونا

اليابان

توشيميتسو موتيجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة