النيابة تقرر حبس عاطل 4 أيام لاعتدائه على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بالخانكة

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط المتهم بالتعدى جنسيا على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بدائرة مركز شرطة الخانكة، فيما أمرت نيابة مركز شرطة الخانكة برئاسة المستشار أحمد البوشى بعرض الطفل على الطب الشرعى، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من والد الطفل "ح ب" 4 سنوات، من ذوى الاحتياجات الخاصة، يتهم فيه "ع إ"، 23 سنة، بالتعدى جنسيا على نجله، بأن استدرجه إلى أحد المناطق، وحصر عنه ملابسه وتعدى جنسيا عليه.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحثى وأمكن ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى إحالته للنيابة للعامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وبعرض المتهم على المستشار أحمد البوشى رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة، أمر بعرض الطفل "المجنى عليه"، على مصلحة الطب الشرعى، لبيان أثار التعدى الجنسى على الطفل، كما أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.