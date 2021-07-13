المعاينة: اختلال عجلة القيادة وراء حريق سيارة مواد بترولية بالأوتوستراد

كتب عبد الرحمن سيد

كشفت معاينة حريق سيارة نقل محملة بمواد بترولية بطريق بين الجبلين بامتداد محور الأوتوستراد، أنه أثناء سير سيارة نقل محملة بالمواد البترولية، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ثم اصطدمت بسيارة "تريلا" نتج عنها اندلاع حريق بسيارة المواد البترولية، ثم اصطدمت بهم 3 سيارات أخرى، ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص، بالإضافة إلى رئيس مباحث 15 مايو و4 شرطيين اصطدمت بهم سيارة خلال إجراء المعاينة، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية.

وأضافت المعاينة لحريق السيارة النقل، أنه أثناء معاينة رئيس مباحث 15 مايو وضابط شرطة ومجموعة من الأمناء صدمتهم سيارة مسرعة نتج عنها وفاة مساعد شرطة بعد إصابته بكسر في قاعة الجمجمة، كما أصيب رئيس المباحث وضابط و3 أمناء شرطة بكدمات وإصابات طفيفة جراء الحادث.

وأوضحت المعاينة، أن الحريق تسبب في تأثر جسم نفق الأوتوستراد نتيجة للحريق، وانتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية الإخماد، وقام رجال المرور بتسيير حركة السيارات بالمكان.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى سيارة نقل محملة بالوقود بطريق الأوستراد، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط النيران، لمحاصرتها ومنع امتدادها، وتمت عملية السيطرة عليها.