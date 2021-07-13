اليوم السابع
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المرور يغلق الشارع الخلفى لمجمع محاكم الجلاء لمدة 3 أشهر

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 12:15 ص
المرور يغلق الشارع الخلفى لمجمع محاكم الجلاء لمدة 3 أشهر خدمات مرورية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال الغلق الكلى للشارع الخلفى لمجمع محاكم الجلاء "إمتداد شارع الترعة البولاقية" والذى يربط بين شارعى (شنن ، والجلاء) ، وذلك ضمن أعمال تطوير مجمع محاكم الجلاء .. حيث سيتم تنفيذ الأعمال لمدة ثلاثة أشهر.
 
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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