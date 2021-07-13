اليوم السابع
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المدير التنفيذى لصندوق النقد يبحث مع رئيس وزراء الأردن تعزيز سبل التعاون

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 08:27 م
المدير التنفيذى لصندوق النقد يبحث مع رئيس وزراء الأردن تعزيز سبل التعاون الدكتور محمود محيى الدين المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى
كتب عبد الحليم سالم

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أنهى الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، اليوم، زيارة للملكة الأردنية الهاشمية، التقى خلالها رئيس مجلس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة وبحضور وزير المالية الدكتور محمد العسعس .

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين الأردن والصندوق، وسبل تطويرها لخدمة الأهداف الاقتصادية التى يسعى الأردن إلى تحقيقها. كما تمت مناقشة التحديات الاقتصادية التى تواجه الأردن والتى ساهمت الظروف الإقليمية وجائحة كورونا فى تعميقها.

وتم استعراض ما تقوم به الحكومة الأردنية من إجراءات للتعامل مع التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمار وتمكينه لتوفير فرص العمل للشباب الأردنى وبما يسهم فى ايجاد حلول للفقر والبطالة.

وقد أوضح دولة رئيس الوزراء، أنه ورغم هذه التحديات فإن جهود الحكومة تركز على تعزيز النمو الاقتصادى والتعافى من آثار جائحة كورونا ومعالجة بعض أوجه الخلل فى مسيرة الاقتصاد وتطوير مناخ الاستثمار وتنافسيته.

وفى اجتماع بالبنك المركزى الأردنى التقى محيى الدين الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزى ونوابه وفريق العمل المتميز بالبنك، حيث تمت مناقشة التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية وما اتخذه البنك المركزى من إجراءات للتعامل مع آثار الجائحة ومساندة النشاط الاقتصادى والمشروعات الانتاجية بما فى ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما اجتمع بوزير المالية د. العسعس ومساعدوه بمقر الوزارة، حيث تم استعراض تطور السياسة المالية العامة وما اتخذته الحكومة من إجراءات للتعامل مع الجائحة وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي.

والتقى فى نهاية المهمة بدعوة من وزير المالية بوزيرة الطاقة المهندسة هالة الزواتى ووزير التخطيط السيد ناصر الشريدة، حيث تناول النقاش أداء الاقتصاد الأردنى وقطاعاته المختلفة والجهود المبذولة من خلال الحكومة بالمشاركة مع القطاع الخاص والجهات المعنية لدفع معدلات الاستثمار وإتاحة المزيد من فرص العمل.

 


محمود محيى الدين

صندوق النقد

الاردن

حكومة الاردن

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