المجلس الأوروبى يتبنى إعفاء مؤقتا من ضريبة القيمة المضافة على الشراء والتبرع

كتبت: هناء أبو العز

اعتمد المجلس الأوروبي اليوم، تعديلاً بإدخال إعفاء مؤقت لضريبة القيمة المضافة على الواردات، وعلى بعض التوريدات استجابة وباء كورونا.

وذكر المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا التعديل الجديد على "الشراء والتبرع" سيسهل على المفوضية الأوروبية ووكالات الاتحاد الأوروبي شراء السلع والخدمات من أجل توزيعها مجانًا على الدول الأعضاء في سياق الأزمة الصحية المستمرة.

ومن خلال هذا التعديل، تتم إضافة مشتريات السلع والخدمات، من قبل إحدى هيئات الاتحاد الأوروبي نيابة عن الدول الأعضاء للاستجابة لحالة الطوارئ الناجمة عن جائحة كورونا مؤقتًا، إلى قائمة المعاملات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

كما سيسمح الإعفاء الجديد بمزيد من التبرعات للدول الأعضاء ومؤسساتها ، لأنه سيخفف من أعباء الميزانية والأعباء الإدارية التي أعاقت العملية على هيئات الاتحاد الأوروبي.

وبفضل هذا التعديل، ستتمكن المفوضية ووكالات الاتحاد الأوروبي من الاستفادة على أفضل وجه ممكن من ميزانية الاتحاد الأوروبي في معالجة عواقب جائحة كورونا، وبمجرد انتهاء حالة الطوارئ ستتم استعادة معدلات ضريبة القيمة المضافة المطبقة.

ومن أجل تغطية التدابير التي تعالج آثار الوباء الحالية، سيتم تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي اعتبارًا من 1 يناير 2021.