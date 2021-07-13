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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس أولمباس أحد السبعين رسولا

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 03:00 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس أولمباس أحد السبعين رسولا الكنيسة الأرثوذكسية
كتب ــ محمد الأحمدى

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تحتفل اليوم الثلاثاء، الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى استشهاد القديس أولمباس الملقب بولس أحد السبعين رسولاً.

ويذكر كتاب السنكسار،  أن هذا الرسول هو الذى خدم التلاميذ وحمل بعض رسائل بطرس الرسول إلى الأمم، ودخل معه رومية وكرز بها وعلم ورد كثيرين.

واستشهد القديس بطرس كان هذا الرسول هو الذى أنزله عن الصليب وكفنه ونقله إلى بيت أحد المؤمنين فسعى به بعضهم لدى نيرون الملك الظالم أنه من تلاميذ بطرس فاستحضره وسأله عن ذلك فاعترف وأقر بالسيد المسيح أنه الإله الحق فعذبه نيرون عذابًا أليمًا. ثم سأله: "أية ميتة تريد أن تموت بها؟" فأجابه القديس قائلًا: "أريد أن أموت من أجل المسيح وكفى، فأمر الملك بضربه وصلبه منكسًا مثل معلمه. ففعلوا به كذلك ونال إكليل الشهادة.

 


الكنيسه الارثوذكسيه

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كتاب السنكسار

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