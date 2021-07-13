اليوم السابع
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الكاراتيه مش للرجال فقط.. هدى وشهد يدربان الأطفال على فنون القتال ببنى سويف.. لايف

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 01:04 ص
الكاراتيه مش للرجال فقط.. هدى وشهد يدربان الأطفال على فنون القتال ببنى سويف.. لايف مدربة كاراتية
بنى سويف : هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مركز شباب تزمنت الشرقية بمحافظة بنى سويف، لرصد تجربة فتاتين أتقنتا رياضة الكاراتيه وأصبحتا مدربتين للعبة داخل المركز.

وقالت الكابتن شهد جمال مدرب كاراتيه بمركز شباب تزمن الشرقية بمحافظة بنى سويف، إنها بدأت لعب الكاراتيه وهى فى الرابعة من عمرها وحصلت على العديد من البطولات حتى وصلت إلى الحزام الأسود.

كابتن-شهد_1

وأضافت الكابتن شهد، أنها بدأت فى التدريب داخل مدينة بنى سويف وفى مركز شباب تزمنت الشرقية، مشيرة إلى أن ممارسة رياضة الكاراتيه للفتيات شيء ممتع.

فتيات-الكارتية

وتابعت الكابتن شهد أن أسرتها تشجعها على ممارسة رياضة الكاراتيه، مشيرة إلى أنها من أسرة رياضية.

وقالت الكابتن هدى جمال شقيقة الكابتن شهد إنها بدأت تدريب الكاراتيه منذ 13 عاما، مشيرة إلى أنها بدأت لعب الكاراتيه وفى الصف الثالث الابتدائى.

مدربة-كاراتية

وأضافت الكابتن هدى أنها أعجبت برياضة الكاراتيه نظرا لشياكة بدلة الكاراتيه وأنها لعبة تقوى الثقة بالنفس والاعتماد على الذات.

وتابعت هدى انها عندما تكون فى الشارع يكون عندها ثقة كبيرة بالنفس وتستطيع الاعتماد على نفسها، مشيرة إلى انها سعيدة بممارسة هذه اللعبة.


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