العراق تعلن الحداد رسميا على ضحايا مستشفى الحسين

وكالات

ترأس رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا بشأن حادثة حريق مستشفى الحسين، بالناصرية واتخذ عددا من القرارات.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عقد اجتماعاً طارئاً ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية؛ وذلك للوقوف على أسباب حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين في محافظة ذي قار، ومعالجة تداعياتها.

وقرر الاجتماع البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة، مع إرسال فريق حكومي فورا إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الامنيين لمتابعة الإجراءات ميدانياً.

كما قرر توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار، واعتبار ضحايا الحادث شهداء، مع إعلان الحداد الرسمى فى كل أنحاء البلاد