العثور على جثة "مدمن" بعد تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم، الثلاثاء، على جثة أحد الأشخاص ملقاة على الأرض بمنطقة مستعمرة السكة الحديد شرق مدينة أسوان، وتم إخطار النيابة العامة للمعاينة والتحقيق.

تلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة لأحد الأشخاص ملقاة فى منطقة سكنية بمستعمرة السكة الحديد شرق مدينة أسوان، ووجه مدير أمن أسوان إدارة البحث الجنائى بكشف ملابسات الواقعة ومعرفة أسباب الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية لضباط مباحث قسم ثان أسوان، أن الجثة لأحد الأشخاص الذين كانوا يتعاطون المخدرات برفقة آخرين، وأن سبب الوفاة يرجع إلى جرعة زائدة من نسبة المخدر التى كانوا يتعاطها المتوفى مع رفقائه والذين قاموا بنقل جثته بعد وفاته إلى منطقة مستعمرة السكة الحديد شرق مدينة أسوان، حتى يختلط الأمر على الشرطة فى معرفة سبب الوفاة.

وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمعاينة الجثة واستكمال التحقيقات فى الواقعة، بعد ورود تحريات المباحث.