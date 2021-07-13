اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصحة العالمية: رصد السلالة "دلتا" من فيروس كورونا فى 16 دولة إفريقية

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 01:03 ص
الصحة العالمية: رصد السلالة "دلتا" من فيروس كورونا فى 16 دولة إفريقية كورونا فى إفريقيا - أرشيفية
وكالات

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أكد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لإفريقيا رصد السلالة "دلتا" المتحورة من فيروس "كورونا" والأكثر انتشارا بين سلالاته، في 16 دولة إفريقية حتى الآن.
 
وقالت أخصائية الأمراض الفيروسية في المكتب الإقليمي، نيكي جوميدي-مويليتسي، في بيان على صفحة المكتب الإقليمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه من المعتقد أن تكون السلالة "دلتا"، المكتشفة لأول مرة في الهند، أكثر قدرة على الانتشار من السلالات الأخرى بنسبة 30 إلى 60 بالمائة، داعية الجميع للحصول على اللقاحات المتوفرة لديهم.

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سلالة دلتا المتحورة

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منظمة الصحة العالمية

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