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الصحة: إجراء مسح شامل لبحث مدى انتشار مرض الضمور العضلى

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 12:00 ص
الصحة: إجراء مسح شامل لبحث مدى انتشار مرض الضمور العضلى وزاره الصحه
كتب أحمد عرفة

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أكد الدكتور هانى طاهر عضو اللجنة العليا لعلاج الضمور العضلى بوزارة الصحة، أن هناك 24 مركزا في 24 محافظة على مستوى الجمهورية لعلاج الضمور العضلى، موضحا أن اللجنة ستجرى مسحا وبحثا شاملا لبحث مدى انتشار المرض بين المواطنين.

 

وقال عضو اللجنة العليا لعلاج الضمور العضلى بوزارة الصحة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن كل مركز من المراكز الـ 24 الخاصة بعلاج ضمور العضلات يضم استشاريين مخ وأعصاب، وسيتم عمل الفحوصات الشاملة للمرضى لتقييم حالاتهم ومدى جاهزيتها للحقن بالعقار الجديد.

 

وأوضح عضو اللجنة العليا لعلاج الضمور العضلى بوزارة الصحة، أنه سيتم عمل رسم عضلات ورسم عصب للمرضى للتأكد من أن الحالات مصالة بضمور عضلى وحال التأكد من ذلك يتم عمل تحليل جينى لمعرفة نوع المرض وهل قابل للعلاج الجينى أم لا .

 

 


الصحه

ضمور العضلات

هانى طاهر

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علاج مرض الضمور العضلى

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