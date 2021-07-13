اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:38 م
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السيطرة على حريق نشب بمصنع للمواد الكيماوية بالبحيرة دون خسائر فى الارواح

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 04:29 م
السيطرة على حريق نشب بمصنع للمواد الكيماوية بالبحيرة دون خسائر فى الارواح سيارة إطفاء - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على نشوب حريق بمصنع للمواد الكيماوية بمركز حوش عيسى دون وقوع أى خسائر فى الأرواح.

 

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة .

 

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية برئاسة العميد محمد بلبع إلى مكان الواقعة.

 

وتبين أن الحريق نشب داخل مخازن لمادة "التنر" القابلة للاشتعال، وتم إخماد النيران ومنع تصاعدها، وكذلك مواجهة امتداد النيران إلى الأماكن المجاورة.

 

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

 


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محافظة البحيرة

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