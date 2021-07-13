السجن المشدد 15 عاما لمتهم بقتل شخص وإشعال النار بجسده ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة الجنايات، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد عبد القادر حسين بريقع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض، ومجدى نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وممثل النيابة طارق أحمد فضل، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبد الجواد، في القضية رقم 19610 لسنة 2012 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1901 لسنة 2012 كلى شمال بنها، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، للمتهم "أحمد م ع إ"، وشهرته "أحمد حكة"، لاتهامه وآخرين بالتخطيط لقتل عامل.

وأوضحت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أن المتهم وآخرين قاموا فى 30 يوليو 2012، قتلوا المجنى عليه "أحمد م ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، بأن استدرجوه إلى إحدى المناطق النائية، بأن اتصل المتهم الأول بالمجنى عليه، وطلب مقابلته وحال وصوله إلى عاجله المتهم الثانى بضربه بشومة وأفقده وعيه وحملوه إلى إحدى الحظائر وسكبوا على ملابسه مواد قابلة للاشتعال وأشعلوا النار به وبالحظيرة فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى.

وتابعت المحكمة، أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سرقوا الدراجة البخارية والهاتف المحمول المملوك للمجنى عليه بطريق الإكراه الواقع عليه سلفا، وأشعلوا النار عمدا فى المخزن المملوك لأحد الأشخاص، وحازوا وأحرزوا سلاحين أبيضين "سيف وشومة".

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية فى هذا التوقيت تمكنت من ضبط المتهمين الأول والثانى والثالث وقدموا للمحاكمة منذ عام 2012، وصدرت أحكام ضدهم، فيما كان ترتيب هذا المتهم بين المتهمين هو المتهم الرابع، وجرى ضبطه بعد هروبه منذ الواقعة حتى أمكنت قوات الأمن ضبطه وتقديمه للمحاكمة، وإصدار الحكم الصادر ضده.