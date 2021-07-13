الرقابة المالية تتلقى عرض استحواذ على بنك بلوم مصر مقابل 6.7 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك المؤسسة العربية المصرفية، لشراء حتى عدد 300 مليون سهم، والذي يمثل حتى 100 % من رأس المال المصدر لبنك بلوم مصر بسعر نقدي 22.33 جنيه للسهم للواحد بقيمة إجمالية 6.7 مليار دولار، يتم سداده بما يعادله بالدولار الامريكى وفقًا لمتوسط سعر صرف الدولار الأمريكى المعلن من البنك المركزى خلال السبعة أيام السابقة على تاريخ صدور موافقة الهيئة على نشر إعلان عرض الشراء الماثل، وذلك وفقاً لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وهذه هي ثاني صفقة على أسهم بنك لبناني في مصر، بعد إتمام عملية استحواذ بنك أبو ظبي الأول على 100% من رأسمال بنك عوده ش.م.م (مصر) بعد استيفاء الموافقات الرقابية والتنظيمية اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ.

وأتاحت عملية الاستحواذ لبنك أبوظبي الأول بتجميع أصول بنك عوده (مصر) والتي بلغت قيمتها الإجمالية 85.6 مليار جنيه تقريبًا حتى ديسمبر 2020، علاوة على ضم منظومة أعمال بنك عوده في قطاعي خدمات التجزئة المصرفية والخدمات المصرفية للشركات من خلال شبكة فروع تشمل 53 فرعًا، علمًا بأن بنك أبوظبي الأول يحظى بتاريخ طويل في جمهورية مصر العربية حيث بدأ نشاطه في السوق المصري عام 1975 وسوف يساهم الاستحواذ في زيادة حجم ونطاق نشاط بنك أبو ظبي الأول في مصر بشكل كبير، وسوف يجعل منه أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في السوق المصري من حيث حجم الأصول، وذلك بقاعدة أصول تتجاوز قيمتها التقديرية 130 مليار جنيه (8.5 مليار دولار أمريكي) اعتبارًا من ديسمبر 2020.