اليوم السابع
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الرئيس السيسى يعزى نظيره العراقى هاتفيًا فى ضحايا حريق مستشفى الحسين

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 06:24 م
الرئيس السيسى يعزى نظيره العراقى هاتفيًا فى ضحايا حريق مستشفى الحسين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس برهم صالح، رئيس جمهورية العراق.
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن خالص تعازى مصر، حكومةً وشعباً، فى ضحايا الحادث الأليم الذى وقع نتيجة الحريق بمستشفى الحسين التعليمي بمحافظة ذي قار في العراق، داعياً الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أسرهم الصبر والسلوان، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
 
من جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن خالص تقديره للرئيس على تعازيه ومشاعره الصادقة، مشيراً إلى ما تعكسه من خصوصية العلاقات المصرية العراقية على المستويين الرسمى والشعبى وما تتميز به من قوة ومتانة.

السيسي

العراق

حريق مستشفي الحسين بالعراق

عاجل

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