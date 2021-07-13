اليوم السابع
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الرئيس السيسى يستقبل وفدًا من الشباب اليونانى والقبرصى من ذوى الجذور المصرية

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:04 م
الرئيس السيسى يستقبل وفدًا من الشباب اليونانى والقبرصى من ذوى الجذور المصرية الرئيس السيسى يستقبل وفدًا من الشباب اليوناني والقبرصي
كتب محمد الجالى

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استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وفداً من الشباب اليوناني والقبرصي من ذوي الجذور المصرية، وذلك في إطار الشق الشبابي من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، بحضور نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى جانب كلٍ من دينيس إيريك الراعي الرئيسي لبرنامج رحلة الجذور الشبابية، وخريستو ثيودور رئيس الجالية اليونانية في مصر.  
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالوفد الشبابي من اليونان وقبرص في بلده الثاني مصر، مشيراً إلى أن إطلاق مبادرة إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية قد جاء استناداً للتاريخ المشترك بين الدول الثلاث والممتد عبر آلاف السنين، كما تمثل رسالة مودة وروح طيبة من جانب مصر تجاه كل من عاش على أرضها وترك أثراً أو إرثاً إنسانياً.
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السيسي

الجذور

الاصول المصرية

احياء الجذور

قبرص

اليونان

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