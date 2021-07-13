اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يرسل برقية عزاء لرئيس وزراء العراق فى ضحايا حريق مستشفى الحسين

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 04:00 م
الرئيس السيسى يرسل برقية عزاء لرئيس وزراء العراق فى ضحايا حريق مستشفى الحسين الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء لرئيس وزراء العراق فى ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمى بمحافظة ذى قار بالعراق.
 
ووفقا للسفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، فإن نص البرقية جاء كالتالى: "سعادة الأخ السيد مصطفى الكاظمى رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيقة .. أبعث إلى سعادتكم بخالص العزاء وصادق المواساة فى وفاة وإصابة عشرات الأشخاص جراء الحريق الذي اندلع بمستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذى قار ببلدكم الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.أخي صاحب السعادة ، أتمنى لكم التمتع بموفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الشقيق النجاة من كل مكروه وسوء . إنا لله وإنا إليه راجعون..مع أطيب تمنياتي الأخوية".

الرئيس السيسى

السيسى

عاجل

العراق

مستشفى الحسينى التعليمى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي يوجه بالتوسع فى إنتاج أتوبيسات نقل عام ومركبات تعمل بالكهرباء

الإثنين، 12 يوليه 2021 05:17 م

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تطوير استغلال الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام

الإثنين، 12 يوليه 2021 05:07 م

الرئيس السيسى يشهد أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحي رئيساً لهيئة قضايا الدولة.. ويمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار أبو بكر عامر.. ويؤكد على دور الهيئة كمؤسسة قضائية شامخة فى ترسيخ العدالة

الإثنين، 12 يوليه 2021 02:22 م

الرئيس السيسي يشهد أداء حلف اليمين للمستشار حسين مصطفى فتحى رئيسا لهيئة قضايا الدولة

الإثنين، 12 يوليه 2021 02:15 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة