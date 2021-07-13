الدفاع المدنى العراقى: هناك احتمالات بوجود جثث تحت أنقاض مستشفى الحسين

كتب عبد الوهاب الجندى

توقع مدير عام الدفاع المدنى العراقى، اللواء كاظم سلمان بوهان، أن يكون هناك احتمالات بوجود جثث تحت أنقاض مستشفى الإمام الحسين فى محافظة ذى قار.

وأضاف بوهان فى تصريحات له: "قدمنا توصيات بتوفير إجراءات السلامة فى المستشفيات، ولاحظنا تسرباً فى الأوكسجين بمستشفى العزل قبل احتراقه".

وارتفعت حصيلة حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذى قار العراقية إلى 92 قتيلا، وقالت دائرة صحة ذي قار في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "حصيلة ضحايا حريق مركز العزل في مستشفى الإمام الحسين ارتفعت الى 92 شهيدا".

وعقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اجتماعا طارئا للوقوف على تداعيات حريق مستشفى الامام الحسين في الناصرية، كما قررت الحكومة العراقية اتخاذ عدة إجراءات منها، فتح تحقيق في الحادث، وإعلان حالة الطوارئ وكذلك إرسال.