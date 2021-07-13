الخلاف على جرعة مخدرات يدفع شاب لقتل صديقه داخل شقة بالدقى.. بث مباشر

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى "اليوم السابع"، بثا مباشرا من موقع جريمة مقتل شاب على يد صديقه، بسبب الخلاف على تعاطي جرعة مواد مخدرة، داخل شقة بمنطقة الدقي، في الجيزة.

وألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل صديقه، بسبب خلاف بينهما خلال قضائهما سهرة، على تعاطي المواد المخدرة، حيث طعنه بسكين داخل شقة بمنطقة الدقي، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص داخل شقة بالدقي، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وكشفت تحريات المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، أن المجني عليه كان بصحبة صديقه، وخلال قضائهما سهرة بالشقة، وتعاطيهما المواد المخدرة، نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بسبب الخلاف على تعاطي المخدرات، مما دفع المتهم للحصول على سكين المطبخ والاعتداء على المجني عليه.

تمكن رجال المباحث بإشراف العقيد هاني شعراوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.