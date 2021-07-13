الحكومة الفرنسية تحدد موعد الانتخابات الرئاسية

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريال أتال، أنه تم تحديد يومي 10 و24 أبريل المقبل، للدورتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشار جابريال - وفقا لموقع "فرانس 24" - إلى أن الانتخابات التشريعية ستجرى في 12 و19 من شهر يونيو 2022.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد تم انتخابه في مايو 2017 لولاية مدتها خمس سنوات وتولى منصبه يوم 14 من نفس الشهر.
الحكومة الفرنسية تحدد موعد الانتخابات الرئاسيةالثلاثاء، 13 يوليه 2021 06:43 م
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريال أتال، أنه تم تحديد يومي 10 و24 أبريل المقبل، للدورتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
مارثون الانتخابات الفرنسية يشتعل مبكرا.. ماكرون يستبق الإعلان عن ترشحه لولاية ثانية بجولات مكثفة.. المرشحة الخاسرة فى الانتخابات الماضية مارين لوبان تستغل الـ"صفعة".. وتؤكد: نهاجمه سياسيا لكن ما حدث غير مقبولالخميس، 10 يونيو 2021 06:00 ص
الانتخابات الفرنسية.. إعادة انتخاب رئيس الحكومة عمدة لبلدية لوهافر شمال البلادالأحد، 28 يونيو 2020 08:28 م
مرشحة يمينية فى الانتخابات الفرنسية تصاب بالإغماء بعد تهجم أحد المارة عليهاالجمعة، 16 يونيو 2017 12:21 ص
استطلاع يتوقع فوز حزب ماكرون بأغلبية قوية فى الانتخابات الفرنسية البرلمانيةالخميس، 08 يونيو 2017 11:30 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة