اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:44 م
أكرم القصاص
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الحكومة الفرنسية تحدد موعد الانتخابات الرئاسية

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 06:43 م
الحكومة الفرنسية تحدد موعد الانتخابات الرئاسية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
أ ش أ

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريال أتال، أنه تم تحديد يومي 10 و24 أبريل المقبل، للدورتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشار جابريال - وفقا لموقع "فرانس 24" - إلى أن الانتخابات التشريعية ستجرى في 12 و19 من شهر يونيو 2022.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد تم انتخابه في مايو 2017 لولاية مدتها خمس سنوات وتولى منصبه يوم 14 من نفس الشهر.


فرنسا

الانتخابات الفرنسية

الانتخابات الرئاسية الفرنسية

إيمانويل ماكرون

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