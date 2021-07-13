اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 04:58 م
أكرم القصاص
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الحكومة الفرنسية: التطعيم إلزامي للعاملين في المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 01:29 م
الحكومة الفرنسية: التطعيم إلزامي للعاملين في المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية لقاح كورونا
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 أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل اتال اليوم أن العاملين بالمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية في فرنسا سيتعين عليهم الامتثال لتدابير جديدة والحصول على "تصريح صحي" يفيد بتلقيهم اللقاح أو اختبار كوفيد -19 سلبي، وذلك مع احتمالية ظهور موجة رابعة للوباء في البلاد.

وأكد اتال في تصريح لشبكة "أوروبا 1" أوردته مجلة "لوبوان" الفرنسية ،أن هذا التدبير الجديد سيدخل حيز التنفيذ بدءا من أغسطس المقبل ، ويأتي في إطار الاجراءات التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب تلفزيوني مساء أمس الإثنين لكبح تفشي فيروس كورونا ، ومن بينها إلزامية التطعيم للعاملين في المؤسسات الصحية وفرض شهادة صحية لدخول المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية.

وقال اتال : "سيكون من غير المفهوم بالنسبة للعديد من المواطنين الفرنسيين أن نطلب شهادة صحية للحد من انتشار الإصابة في أماكن معينة من الذين يترددون عليها ، دون أن نطالب الأشخاص الذين يعملون في هذه الأماكن بتلك الشهادة".

وأعلن ماكرون أمس أنه اعتبارا من أغسطس المقبل، سيصبح طلب "التصريح الصحي" (للحصول على اللقاح أو اختبار كوفيد -19 سلبي) إلزاميا لدخول المقاهي والمطاعم ومراكز التسوق، بما في ذلك من العاملين هناك.

ولدى سؤاله عن المواعيد المحددة لاعتماد هذا "التصريح الصحي" للموظفين والعاملين، أوضح اتال أن بالنسبة للشخص الذي لم يتح له الوقت حتى الآن أخذ جرعتين، فمن الواضح أنه يمكنه الاستفادة من التصريح الصحي من خلال إجراء الفحوصات بانتظام.

ورحب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بالاقبال المذهل من قبل المواطنين لحجز مواعيد تلقي اللقاح بعد تصريحات ماكرون بالأمس.. وقال "لا يوجد إجبار على التطعيم، ولكنه يعتبر حافزا لأقصى درجة"، معربا عن ارتياحه لرؤية الاستجابة السريعة لرسالة رئيس الجمهورية، مع تسجيل ما يقرب من مليون شخص لتحديد موعد الحصول على لقاح فيروس كورونا ليلة أمس على موقع Doctolib وهو أحد أكبر المواقع الإلكترونية في البلاد المستخدمة لحجز مواعيد اللقاحات.

 


فرنسا

باريس

لقاح كورونا

مقاهي

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