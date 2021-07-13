اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:27 م
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الحكومة: إجازة من 19حتى 24 يوليو بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23يوليو

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:02 م
الحكومة: إجازة من 19حتى 24 يوليو بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23يوليو الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجارى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.

عيد الاضحى

ثورة ٢٣ يوليو

الحكومة

اجازة العيد

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