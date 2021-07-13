الحكومة: إجازة من 19حتى 24 يوليو بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23يوليو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجارى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.
الحكومة: إجازة من 19حتى 24 يوليو بمناسبة عيد الأضحى وثورة 23يوليوالثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:02 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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