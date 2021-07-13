الحجر الزراعى: فتح 38 سوقا جديدا للصادرات الزراعية آخر ثلاث سنوات

قال الدكتور أحمد كمال، رئيس الحجر الزراعى، إنه خلال آخر ثلاث سنوات تم فتح أكثر من 38 سوقا جديدا للصادرات الزراعية، كان لها مردود كبير وعالمى على سمعة الصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، بشأن عرقلة الصادرات الزراعية المصرية منذ تولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسئولية الصادرات الزراعية الطازجة.

وتابع كمال: "الحجر الزراعى فى آخر ثلاث سنوات، 2018 و 2019 و 2020، فتح أكثر من 38 سوق جديد للصادرات الزراعية، كان لها مردود كبير وعالمى على سمعة الصادرات المصرية، وزيادة الصادرات، والحمد لله نحقق حاليا أعلى أرقام صادرات".

وأضاف رئيس الحجر الزراعى: "نسمح للمزارعين والمصدرين الصغار أن يصدروا من غير قيود عليه".

وأشار كمال إلى أن هناك منظومة تكويد جديدة تم الانتهاء من إعدادها حاليا، وفى انتظار صدور قرار وزارى بها حتى يتم بدء العمل بها، وهى تعطى أحقية كافة الإجراءات لهيئة الحجر الزراعى، ومن ضمن مميزاتها أن الهيئة ستقوم بتسليم ملف كامل للمزارع عن المواصفات الفنية لكل محصول.