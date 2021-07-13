التنمية المحلية تنشر صور مشروعات حياة كريمة فى المحافظات

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة التنمية المحلية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صور عدد من المشروعات المنفذة في المحافظات، وذلك في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي تشرف وزارة التنمية المحلية على المشروعات المنفذة من خلالها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار تكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها بمراكز وقرى ونجوع المحافظات فى اطار المبادرة وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع .

وأوضحت الصور المنشورة عدد من المشروعات المنفذة فى إطار المبادرة فى محافظات الأقصر والفيوم وسوهاج وأسيوط والمنوفية والغربية وبنى سويف والقليوبية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأربعاء الماضى، بالإعراب عن سعادته لحضوره الاصطفاف الخاص بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع عدد من الوزراء، واصفا المبادرة بأنها أحد أعظم المشروعات في تاريخ الدولة المصرية، كما توجه رئيس الوزراء بالشكر لكافة الجهات التي ساهمت وشاركت في تنظيم هذا الحدث، والتجهيز لانطلاقة هذا المشروع الكبير، سواء مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة، وكذا القطاع المدني، مضيفا: هذا الحدث أعطى انطباعاً عن قدرة واستعداد الدولة المصرية لتنفيذ هذا المشروع القومي الضخم، والذي سيغير حياة نحو 60 مليون مواطن مصري في الريف بمشروعات تصل تكلفتها لحوالي 700 مليار جنيه.