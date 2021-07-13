التنظيم والإدارة: تدريب أكثر من 56 ألف موظف مرشح للانتقال للعاصمة الإدارية

إبراهيم حسان

كشف الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، عن أن إجمالي عدد من جرى تدريبهم حتى الآن للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بلغ 56 ألفا و587 موظفا، منهم 27 ألفا و296 موظفا من المستهدف في حزمة برامج أساسيات، و23 ألفا و832 موظفا من المستهدف في حزمة برامج الجدارات، إلى جانب 4239 موظفا بنسبة 8% في حزمة البرامج التخصصية، و1200 موظفا تم تدريبهم في حزمة برامج التطبيقات.



وأضاف الشيخ، في لقائه مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" والذي يذاع عبر قناة dmc، أن جهاز التنظيم والإدارة يواصل تنفيذ البرامج التخصصية، وانتهى من تدريب 1048 موظفا في برنامج التخطيط الاستراتيجي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتدريب 970 موظفا على البرامج المالية بالتعاون مع وزارة المالية، وتدريب 739 موظفا من العاملين بالمكاتب الفنية، و628 موظفا من العاملين بإدارات العلاقات العامة والمراسم بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية، 298 موظفا من العاملين بالسكرتارية التنفيذية، و297 موظفا من العاملين بإدارات التعاقدات، و175 موظفا من العاملين بإدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية، و84 موظفا من العاملين بإدارات الاتصال السياسي.



وأشار الدكتور صالح الشيخ، إلى أن إجمالي عدد الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة يبلغ 119 جهة، سواء كانت هذه الجهات سيتم انتقالها بشكل كليّ، أو تمثيل جزئيّ، أو من خلال تمثيل قيادات فقط.