التعليم: نتتبع جروبات الغش ونعمل على إغلاقها بالتنسيق مع الجهات المسئولة

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن الوزارة تتبع كل جروبات الغش والصفحات الموجودة على كافة التطبيقات سواء الواتس أو التليجرام، وتعمل على إغلاقها بالتنسيق مع الجهات المختصة والمسئولية، قائل: هناك عشرات الصفحات تعمل على ترويج الأسئلة والأجوبة والوزارة تتصدى لهم بكل حسم من خلال إغلاقها وأيضا تضييق الخناق على الغشاشين الذى يحاولون تصوير الأسئلة وإرسالها إلى هذه الصفحات.



وتابعت المصادر: هذه حرب والوزارة تنتصر فى النهاية لأن كل ما يحدث محاولات غش لا يستفيد منها أحد بشكل كبير والوزارة تطبق قانون الغش على أى شخص يحاول الإخلال بأعمال الامتحانات.



وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.



ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر.