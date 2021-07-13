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التعليم تضبط قرابة 20 حالة غش بامتحان اللغة الثانية للثانوية لطلاب الشعبة الأدبية

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 01:08 م
التعليم تضبط قرابة 20 حالة غش بامتحان اللغة الثانية للثانوية لطلاب الشعبة الأدبية طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضبط قرابة 20 حالة غش باستخدام التليفونات المحمولة وبعض وسائل الغش الأخرى اليوم بامتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبة الأدبية، موضحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب، وسوف يحرم الطلاب المتورطين من الامتحانات لمدة عامين أو عاما أو الحرمان من المادة حسب حجم الجريمة.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020-2021: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .
 


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