التعليم تبدأ تصحيح امتحان العربى للثانوية العامة إلكترونيا

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة بدأت تصحيح أوراق البابل شيت الخاص بامتحان اللغة العربية للثانوية العامة، فى مقر تقدير الدرجات بالمدينة التعليمية بأكتوبر، حيث شمل التصميم تقدير أوراق إجابات الشعبتين العلمية والأدبية، مشددة على أن التصحيح يتم فى مقر واحد على مستوى الجمهورية.



وقالت المصادر، إن تصحيح إجابات الثانوية العامة، يتم تحت إجراءات أمنية مشددة وبمشاركة عناصر من كل التخصصات، من فرز وإعداد للأوراق، وكشف البابل شيت الذي عليه لغط أو فيه مشكلة لتصحيحه بطريقة معينة، حتى يحصل كل طالب على حقه كاملا.



وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.



ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .





