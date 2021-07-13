التحقيق مع 3 متهمين فى حادث غرق شقيق المطرب رامى صبرى

كتب بهجت أبو ضيف – أحمد الجعفري

تحقق النيابة العامة بالجيزة، مع 3 من مسئولي مركز علاج الإدمان، الذي تم إيداع كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري به لعلاجه من الإدمان في البدرشين، من بينهم مالك المركز، لمواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم، من بينها إدارة المركز بدون ترخيص، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتبين أن المركز غير مرخص، ويفتقد للاشتراطات الخاصة بإدارة مراكز ومصحات علاج الإدمان.

وناظر فريق من النيابة جثة المتوفى، وتبين من خلال التقرير الأولي، عدم وجود إصابات ظاهرية فى جسده، وأن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الغرق، وجارى إعداد التقرير الطبى النهائى حول الجثمان، لبيان أسباب الوفاة بشكل دقيق.

واستدعت النيابة مسئولى المصحة لسماع أقوالهم حول الواقعة، فضلًا عن أفراد أسرة المتوفى، لبيان تاريخ دخوله المصحة، كما استعلمت عن تراخيص المصحة، ومدى خضوعها لوزارة الصحة من عدمه.

وكشفت التحقيقات أن غرفة عمليات الجيزة قد تلقت بلاغا بغرق شخص فى ترعة بالجيزة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الضحية هو شقيق المطرب رامي صبري، يعانى من الإدمان وكان يخضع للعلاج داخل مصحة بمنطقة البدرشين، وأنه حاول الهروب وأثناء محاولة العاملين بالمصحة اللحاق به قفز فى ترعة، ونظرًا لعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقًا.