التحريات تكشف ملابسات غرق طفلة بنهر النيل فى منشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، في حادث غرق طفلة تبلغ من الهمر 10 سنوات، بنهر النيل في منشأة القناطر، أن الطفلة خلال غسيل الأواني بمياه النيل، اختل توازنها، وسقطت بالمياه، مما أسفر عن غرقها، لعدم إجادتها السباحة.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقى العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، بلاغا يفيد غرق طفلة بنهر النيل في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، اختل توازنها وسقطت بالمياه، مما أسفر عن غرقها.

تم انتشال جثتها بواسطة عدد من المواطنين، وحرر المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.