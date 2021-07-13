التأديبية تعاقب مدير عام اشترت سلع بالتقسيط وتعثرت في الدفع

كتب أحمد عبد الهادى

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة ، مدير عام إدارة بإحدي الجهات الحكومية ، بعقوبة التنبيه لما نُسب اليها من تهم شراء سلع بالتقسيط وكتابة إيصالات أمانة وتعثرها في السداد ، مما أدي الي صدور أحكام بحبسها .

ونسبت النيابة الإدارية لها ، بددت المبلغ المبين قدراً وقيمة بالاوراق المملوك للمدعو مروان أحمد أحمد المسلم اليها عام 2010 بدائرة قسم بولاق أبو العلا علي سبيل الامانة لتسليمها لمواطن إلا أنها إختلسته لنفسها إضراراً بالمجني عليه ، وصدر حكمين قضائيين ضدها بالحبس والكفالة ، إلا أنها دفعت المبالغ وتصالحت مع الشاكين .

وتبين للمحكمة ، أن الأحكام الجنائية التى صدرت فى شأن المحالة كانت نتيجة تعثرها فى سداد أقساط سلع قامت بشرائها بنظام التقسيط الذى كان من مقتضاه أن تكتب المحالة إيصالات أمانة بإجمالى ثمن السلع التى قامت بشرائها ضمانا لانتظامها فىالسداد، وأن البائع لجأ إلى إقامة الدعوى الجنائية ضدها بعد أن امتنعت عن السداد، غير أنها قامت بسداد المبالغ المستحقة عليها تجنبا لتنفيذ الأحكام التى صدرت ضدها .

ومن ثم فإن قيام المحالة بالشراء بهذه الطريقة وقبولها كتابة إيصالات أمانة، على غير الحقيقة، على الرغم مما يشكله ذلك من خطورة عليها فىحالة تعثرها فى السداد، إنما ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة التى تشغلها ، ولا يستقيم مع ما تفرضه عليها من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والشبهات، وإخلالا منها بواجب الحرص على سمعتها وسمعة الوظيفة العامة والجهة التى تنتمى إليها، خاصة وقد تكرر ذات الفعل من المحالة أكثر من مرة، وكانت فىكل مرة تلجأ إلى التصالح مع المجنى عليه لتجنب تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليها .

ورأت المحكمة ، إنه لا يقوم بين الحياة العامة والحياة الخاصة عازل سميك يمنع التأثير المتبادل بينهما، فلا يسوغ للعامل خارج نطاق وظيفته أن ينفصل عن وظيفته كعامل ويقدم على بعض التصرفات التي تمس كرامته وتمس بطريق غير مباشر كرامة الجهة التي يعمل بها، باعتبار أن سلوك العامل وسمعته خارج عمله ينعكس تماماً على عمله الوظيفي .