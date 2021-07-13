التأديبية تجازى موظفا بمدرسة سب آخر وتبرؤه من جمع 5 جنيهات من مكافآت زملائه

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مسئول تحرير استمارات مرتبات بإحدى مدارس الإعدادية بالخصم 10 أيام من راتبه، لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة جمع 5 جنيهات من مكافآت العاملين بالمدرسة عنوة عام 2013، فيما برأت المحكمة مدير ذات المدرسة من تهمة السماح للأول بجمع هذا المبلغ، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، جمع مبالغ مالية من العاملين بمدرسة إعدادية تابعة لإدارة ميت غمر التعليمية، من مكافآت الامتحانات بواقع خمس جنيهات من كل فرد بدون وجه حق وبدون الحصول على إذن من جهة الإدارة لعام 2013، كما نسب إليه التعدى بالألفاظ غير اللائقة على أخصائى مكتبات بالمدرسة رفض الدفع له مبلغ الخمس جنيهات، ورفع كرسى محاولا الاعتداء عليه.
كما نُسب للثانى أنه سمح للأول بجمع مبالغ مالية دون الحصول على إذن أو تصريح من الجهة الإدارية، ولكن المحكمة برأته من هذه التهمة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن جمع المحال الأول لبعض المبالغ النقدية من زملائه كان بغرض شراء بعض المستلزمات الورقية والسجلات اللازمة لصرف الماهيات، وبالتالى فإن جمع هذه المبالغ يكون قد تم لأغراض مشروعة، بما ينفى عن هذا الفعل صفة المخالفة لأحكام القانون، وينفى عن المحالين شبه ارتكاب المخالفتين المنسوبتين إليهما، ويتعين معه القضاء ببراءتهما.
وأضافت أن القانون، قرر إلتزاما على عاتق العامل بأن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. ويعد قيام المحال الأول بجمع بعض المبالغ الزهيدة من زملائه فى العمل لتوفير المستلزمات الورقية والسجلات لصرف الماهيات، نوعا من التعاون بين الزملاء لتأمين سير العمل بانتظام واضطراد، ومسلكا محمودا يتفق مع أحكام القانون ولا يخالفها ، مما يجب تبرئته ، ويعاقب فقط علي التهمة الثانية من سب والاعتداء عاي زميل له .
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