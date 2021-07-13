اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 10:44 م
أكرم القصاص
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البنتاجون: أمن مطارات أفغانستان أولوية بعد انسحاب القوات الأمريكية

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 07:20 م
البنتاجون: أمن مطارات أفغانستان أولوية بعد انسحاب القوات الأمريكية البنتاجون - أرشيفية
أ ش أ

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ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، اليوم الاثنين، أن أمن المطارات بأفغانستان على رأس الأولويات للولايات المتحدة مع الاستعداد لسحب القوات الأمريكية من هناك بعد نحو شهر ونصف الشهر.
وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي إنه ما زالت هناك أدوار مستمرة للجيش الأمريكي في أفغانستان، من بينها الأمن في مطار حامد كرزاي الدولي.
وأوضح أن هناك بعض القوات المخصصة لأمن المطار، وهناك عنصر لدعم الملاحة الجوية، إضافة إلى بعض القدرات الدفاعية.
ونبَّه المتحدث إلى أن الولايات المتحدة لها وجود دبلوماسي في أفغانستان، مشددا على أن ضمان استمرار بقاء المطار الدولي مفتوحا وآمنا يظل أمرا بالغ الأهمية من أجل نجاح عمل هذه البعثات الدبلوماسية وحماية أعضائها وسلامتهم.
يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن أنه سيتم استكمال سحب قوات بلاده من أفغانستان بنهاية شهر أغسطس المقبل، مبكرا عن الموعد المقرر سابقا وهو 11 سبتمبر.


البنتاجون

أفغانستان

مطارات أفغانستان

الانسحاب الأمريكى

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