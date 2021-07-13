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"الإسكان الاجتماعى": مبادرة التمويل العقارى توفر سكن لـ300 ألف أسرة

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:42 م
"الإسكان الاجتماعى": مبادرة التمويل العقارى توفر سكن لـ300 ألف أسرة مى عبد الحميد
كتب محمد شرقاوى

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توقعت مى عبد الحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن مبلغ الـ 100 مليار جنيه لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى يكفى لتمويل فى حدود 300 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعى وفر فى القترة الماضية أكثر من 300 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل.
 
وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم المذاع على قناة دى أم سى تقديم الإعلامية سارة حازم إن شروط المبادرة، لمحدود الدخل يجب أن يكون دخل الفرد الأعزب 4500 جنيه، ودخل الأسرة حتى 6000 جنيه، الحد الأقصى لسعر الوحدة وفقا لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومقدم التعاقد على الوحدة 10% من إجمالي قيمة الوحدة. 
 
وأضافت أن المبادرة لمتوسط الدخل دخل الفرد الأعزب 10000 جنيه والحد الأقصى لسعر الوحدة حتى مليون ومائة ألف جنيه  ومقدم التعاقد 15% من قيمة الوحدة  ويجب أن يكون دخل الأسرة 14000 جنيه، والحد الأقصى لسعر الوحدة حتى مليون وأربعمائة ألف جنيه، ومقدم التعاقد 20% من قيمة الوحدة. 
 
وأوضحت أن المبادرة على مدى 30 عاما بفائدة 3% ولا يجوز بيعها من قبل المستفيد ولكن هذه المبادرة لتوفير سكن لمحدودى ومتوسطى الدخل وليس للتجارة.

الاسكان الاجتماعى

البنك المركزى

التمول العقارى

سارة حازم

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