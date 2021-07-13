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الأمم المتحدة: تجارب مصر التنموية قوية وأهمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 12:42 ص
الأمم المتحدة: تجارب مصر التنموية قوية وأهمها المبادرة الرئاسية حياة كريمة حياة كريمة
كتب محمد شرقاوى

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قالت إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة فى مصر، إن تجارب مصر التنموية قوية جدا، ومن أهمها مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى وهي "حياة كريمة".

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم عبر برنامجها من مصر المذاع على قناة سى بى سى: "مصر من بين 10 دول فى العالم التى نجحت فى تقديم تقرير مجتمعى، مؤكدة أن مبادرة حياة كريمة تركز على القرى الأكثر فقرا ويعد أمرا مهما، وتقدم لهم البنية التحتية وتمكين المرأة اقتصاديا.

وتابعت، أن هناك جهود حثيثة من قبل القيادة السياسية لرفع المستوى المعيشى فى مصر.

وكانت إلينا بانوفا منسقة الأمم لمتحدة فى مصر الدولة المصرية هنأت ووزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى باختيار المتحف المصرى فى التحرير، مدينة شالى فى واحة سيوة وقصر بارون فى مصر الجديدة على قائمة منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة الايسيسكو.

وقالت بانوفا فى تدوينه لها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: "يعد اختيار المتحف المصرى فى التحرير، مدينة شالى فى واحة سيوة وقصر بارون فى مصر الجديدة على قائمة منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة، "اعترافًا بقيمتها للتراث العالمي".


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