اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأزهر يعزي العراق في ضحايا حريق مركز عزل كورونا بمستشفى الحسين بمحافظة ذي قار

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 01:03 ص
الأزهر يعزي العراق في ضحايا حريق مركز عزل كورونا بمستشفى الحسين بمحافظة ذي قار فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر
كتب لؤى على

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تقدم الأزهر الشريف، إمامًا وعلماء وأساتذة وطلابا؛ بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى العراق الشقيق؛ قيادة وحكومة وشعبا، في ضحايا حريق مركز عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين بمحافظة ذي قار.
 
 
ويشارك الأزهر الشريف الشعب العراقي عزاءه في هذا المصاب الجلل، داعيا الله أن يحفظ العراق، وأن يجنب أهله كل مكروه وسوء، وأن يجعل هذا المصاب آخر المآسي التي يتعرض لها هذا الشعب العربي العريق.
 
 
كما تقدم شيخ الأزهر، بخالص العزاء إلى أسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

العراق

شيخ الازهر

فيروس كورونا

حريق مستشفي

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