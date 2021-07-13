وأفادت وكالة أنباء أثينا المقدونية اليوم الثلاثاء، بأن الاصطدام لم يسفر عن إصابات بين طاقم السفينة المكون من 12 فردًا، مشيرة إلى أن السفينة كانت فى طريقها من كرواتيا إلى جزيرة كريت، عندما جنحت بسبب في جزيرة أفجو.

وساعد خفر السواحل اليونانية، السفينة على الإبحار إلى ميناء كريت في مدينة ريثيمنو، لفحصها قبل منحها الإذن بالإبحار مرة أخرى.