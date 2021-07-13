اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 يوليه 2021 09:24 ص
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استمرار تلقى قبول التقدم لجائزة اليونسكو-بنجلاديش للاقتصاد حتى 15 يوليو

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 07:00 ص
استمرار تلقى قبول التقدم لجائزة اليونسكو-بنجلاديش للاقتصاد حتى 15 يوليو وزارة التعليم العالى
كتب ــ محمد صبحى

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تواصل  اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو- بنجلاديش للاقتصاد الإبداعى فى دورتها الأولى، والتى أنشئت عام 2020؛ بهدف تكريم الأفراد أو المؤسسات أو الكيانات أو المنظمات غير الحكومية المتميزة بابتكار مشاريع أو برامج تُروج لريادة الأعمال الشبابية.
 
وترسل كافة الأوراق المطلوبة إلى اللجنة الوطنية لليونسكو من خلال البريد الإلكترونى فى موعد غايته 15 يوليو الجارى، حتى يتسنى للجنة البت فى الترشيحات وموافاة المنظمة بها، علمًا بأنه لن يلتفت إلى الترشيحات غير المستوفاة لشروط الجائزة، أو التى ستصل بعد الموعد النهائى المشار إليه.
 
كانت وزارة التعليم العالى، أكدت أن هذه الجائزة تأتى فى إطار متابعة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو لأعمال اتفاقية 2005 وهى إحدى اتفاقيات اليونسكو، والتى تهدف إلى حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافى، وما يرتبط بها من برامج وأنشطة وجوائز، حيث تبلغ قيمة الجائزة 50000 دولار أمريكى بدعم من جمهورية بنجلاديش الشعبية بمناسبة الذكرى المئوية لميلاد الشيخ مجيب الرحمن.
 
ويمكن للراغبين التقدم بأوراق الترشح وفقًا للخطوات التالية:             
 
_ الاطلاع على الدليل الإرشادى الخاص بالجائزة، والمتضمن المعايير والأهداف والمعلومات.
 
_ موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالوثائق الآتية باللغة الإنجليزية:
 
 • وصف خلفية المرشح وإنجازات المبادرة.
 
• وصف تفصيلى لمساهمات المبادرة وفقًا لأهداف الجائزة.
 
• المواد الداعمة للمبادرة (صور، فيديوهات، ...)
 
• خطاب ترشيح من الجهة التابع لها المرشح موجهًا إلى اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ولا يسمح بالترشيح الذاتى.
 
• خطاب ترشيح للجائزة باللغة الإنجليزية.
 
• السيرة الذاتية للمرشح.

التعليم العالى

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