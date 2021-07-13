استعدادات محافظة الجيزة لاستقبال عيد الأضحى المبارك × 10 معلومات

كتب ــ سيد الخلفاوى

كثفت محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث وضعت المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين بالجيزة خطة لفرض الرقابة على الأسواق وشن الحملات المشتركة مع مديريات الصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك، لمنع محاولات الغش التجارى أو احتكار للسلع والإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلكين وزيادة المعروض من السلع التى تهم المواطنين خلال أيام العيد وتشديد إجراءات ضبط ومنع تداول الألعاب النارية حرصاً على سلامتهم .

وفيما يلى أهم استعدادات المحافظة لاستقبال العيد.



ـ فتح المجازر مجانا طوال أيام العيد.

ـ فرض غرامات لمخالفات الذبح بالشوارع.

ـ إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين .

ـ تشكيل 20 لجنة لمتابعة حركة توريد الأقماح بالشون والمطاحن .

ـ تخصيص أرقام طوارئ ( 114، 37618652 ) لتلقى البلاغات.

ـ توفير السلع وزيادة المعروضات داخل المجمعات الاستهلاكية وعددها 61 مجمعا استهلاكيا ومنفذا ثابتا.

ـ نشر 66 سيارة متنقلة والتابعة للشركات المعتمدة .

ـ متابعة 1855 تاجر تموينى و566 منفذ تابع لمشروع جمعيتى .

ـ ضخ كميات إضافية من إسطوانات البوتاجاز من خلال الــ 208 مستودعات .

ـ زيادة المعروض من المنتجات البترولية بمحطات خدمة وتموين السيارات من خلال 269 محطة .











