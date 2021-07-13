استشهاد شرطى وإصابة رئيس مباحث 15مايو و3 آخرين صدمتهم سيارة بحريق الأوتوستراد

كتب عبد الله محمود

استشهد مساعد شرطة بعد إصابته بكسر في قاعة الجمجمة، وأصيب رئيس مباحث 15 مايو، وضابط، وأمينى شرطة، بكدمات وإصابات طفيفة بعدما صدمتهم سيارة مسرعة أثناء قيامهم بمعاينة حريق سيارة نقل ثقيل محملة بمواد بترولية بمنطقة بين الجبلين، بامتداد محور الأوتوستراد، وكانت الإصابات عبارة عن كدمات، وتم إسعافهم والقبض على السائق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى سيارة نقل محملة بالوقود بطريق الأوستراد، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط النيران، لمحاصرتها ومنع امتدادها، وتمت عملية السيطرة عليها.