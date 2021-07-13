وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء أن معظم الأشخاص الذين كانوا يتواجدون داخل المبنى وقت انهياره هم من نزلاء الفندق، مشيرة إلى أن رجال الإنقاذ استخدموا الرافعات والسلالم وقواطع المعادن وكلاب البحث في جهودهم للعثور على أي ناجين.

بدورها، قالت حكومة مدينة "سوجو" إن مبنى الفندق انهار مساء أمس الاثنين، بالتوقيت المحلي للبلاد.