يذكر أن حريق اندلع مساء أمس في مركز عزل مرضى كورونا ضمن المبنى الرئيسي لمستشفى الحسين التعليمي بوسط مدينة الناصرية، أسفر عن مقتل العشرات.

وأدانت لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي الإهمال والتقصير الذي أدى إلى نشوب حريق في مستشفى الإمام الحسين، مطالبة رئاسة الوزراء بفتح تحقيق عاجل وإشراك اللجنة في التحقيق، وإنزال أقصى العقوبات بحق كل من يثبت إهماله وتقصيره في توفير مستلزمات السلامة في المستشفى.

وطالبت اللجنة الجهات الحكومية المعنية بأن تضع نهاية لمسلسل الموت في المستشفيات التي يجب أن تكون مكانًا آمنًا ينعم فيه المرضى بالراحة والاطمئنان ويحصلون فيه على العلاج بدلا من إنهاء حياتهم في حريق غامض.

ومن جهته، وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وزير صحة الإقليم بتقديم كل ما يلزم من مساعدة للمصابين.

وكتب بارزاني، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" "تضامنًا مع أهالي ذي قار والبلاد كلها على ما رأيناه من صور مؤلمة إثر فاجعة حريق مركز العزل، أتقدم بخالص التعازي إلى ذوي الضحايا".