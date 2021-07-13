إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية توافق على إطلاق مؤسس أمازون إلى حافة الفضاء

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وافقت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية على ترخيص إطلاق شركة "بلو أوريجين" (Blue Origin)، لرحلة إلى حافة الفضاء يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يشمل طاقم الرحلة الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون وشركة بلو أورويجين، وثلاثة ركاب آخرين.

وذكر موقع ذا فيرج التقني أن "بلو أوريجين" تستعد لإطلاق أول رحلة مأهولة إلى الفضاء في الـ20 من الشهر الجاري، على متن صاروخ "نيو شيبارد"، والذي سيتم إطلاقه من موقع صحراوي بولاية تكساس.