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إحالة تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية فى النزهة للمحاكمة الجنائية

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 11:36 م
إحالة تشكيل عصابى لسرقة الشقق السكنية فى النزهة للمحاكمة الجنائية محكمة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود-كريم صبحى

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أمرت نيابة النزهة الجزئية، بإحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب، إلى المحاكمة الجنائية، حيث قام المتهمون باتخاذ دائرة قسم شرطة النزهة مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة النزهة بلاغاً من ربة منزل، تفيد فيه بتعرضها لواقعة سرقة مبلغ مالي من داخل مسكنها، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تمكن رجال المباحث من كشف هوية المتهمين وتحديد هويتهم، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الجناة.

وعقب إعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة النزهة، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهمين وبحوزتهم المسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك"، وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في السرقة من داخل المساكن، واعترفا بارتكاب عدد من الوقائع بذات الأسلوب.

تم بإرشادهما ضبط 2 هاتف محمول المُستولى عليهما في إحدى الوقائع، ومبالغ مالية لدى عميلين لهما "سيئى النية" من أصحاب محال الهواتف المحمولة، وأقرا بإنفاقهما المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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