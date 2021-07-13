اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 12:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إحالة أوراق 6 متهمين للمفتى والمؤبد لـ37 فى أحداث عنف دلجا بالمنيا

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 12:32 م
إحالة أوراق 6 متهمين للمفتى والمؤبد لـ37 فى أحداث عنف دلجا بالمنيا محكمه جنايات المنيا - أرشيفيه
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار اشرف محمد على وعضوية المستشارين احمد الفقي، ومحمد صلاح،  بإحالة 6 متهمين منهم 3 متهمين حضورى و3 آخرين غيابى إلى فضيلة  مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى تطبيق عقوبة الإعدام وتحديد جلسة اليوم الثالث من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
 
 فيما عاقبت المحكمة 37 اخرين بالسجن المؤبد غيابيا وحضوريا، كما قضت  المحكمة  بمعاقبة 5  متهمين آخرين  بينهم 2 حضورى و3 متهمين غيابيا بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهم فى أحداث شغب وعنف بقرية دلجا، ومقتل قبطى يومى 14 و15 من شهر اغسطس 2013  وحرق كنيسة دلجا والتجمهر والتظاهر بالقرية عقب احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة. 
 
كانت المحكمة في الجلسة الماضية  قد استمعت الى  مرافعة الدفاع عن  المتهمين   البالغ عددهم  48 متهما بينهم 20  محبوسين على ذمة  القضية متورطين فى قتل شخص  امام كنيسة دلجا والتجمهر ومحاولة احراق الكنيسة يومى 14 و15 من شهر اغسطس 2013  عقب  احداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.
 
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات أواخر 2015، وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة محظورة، والتحريض على العنف والشغب، والدعوة للتظاهر، وتخريب منشآت كنسية، وقتل قبطى دون وجه حق.
 
 

 
 
 

 


محكمة الجنايات

ديرمواس

محاكمة متهمين

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة