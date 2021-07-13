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إحالة أوراق شقيق خط الصعيد للمفتى بتهمة قتل شخصين وإصابة آخر

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 05:17 م
إحالة أوراق شقيق خط الصعيد للمفتى بتهمة قتل شخصين وإصابة آخر محكمة جنايات قنا - أرشيفية
قنا _ فريق المحافظات

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أحالت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى، وأحمد عبدالحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك، أوراق "حمادة عيضة" شقيق خط الصعيد "نشأت عيضة" لفضيلة مفتى الجمهورية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، بتهمة قتل شخصين وإصابة آخر فى خصومة ثأرية.

تعود أحداث القضية ليوم 11 مارس 2014 عندما تلقى مدير أمن قنا، بلاغا بمصرع على أحمد الطيب، ومحمود محمد عبد العزيز، وإصابة جمعة عيد أحمد، إثر قيام مجهولين بإطلاق النار عليهم أثناء استقلالهم سيارة ملاكى على الطريق الزراعى أمام مركز دشنا.

وكشفت التحريات أن مرتكب الحادث نشأت عيضة وشقيقه حمادة وابن عمهما هشام، حيث تربصوا للمجنى عليهم على الطريق الزراعى وأمطروهم بطلقات نارية لوجود خصومة ثأرية مع عائلة المجنى عليهم.

تم إحالة القضية لمحكمة جنايات قنا، حيث قضت بإحالة أوراق المتهم حمادة عيضة لفضيلة المفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

 

 


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