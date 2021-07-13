أنجيلا ميركل: التطعيم ضد "كورونا" لن يكون إجباريًا فى البلاد

كتبت: هناء أبو العز

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، أن التطعيم ضد فيروس كورونا سيظل طوعيًا في ألمانيا ولن يكون هناك تطعيم إجباريا لأن ذلك قد يكسر ثقة المواطنين.

وقالت ميركل - حسبما أورد موقع دويتشه فيله: إن الطريق لا يزال طويلًا للالتزام بحصة اللقاح المطلوبة لوقف تفشي السلالات الجديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وجاءت هذه التصريحات بعدما أعلنت السلطات الصحية الألمانية ارتفاع معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام إلى 6.5، وأشارت "دويتشه فيله" إلى أن سلالة "دلتا" وراء وجود أكثر من 50% من الحالات النشطة في البلاد.

وأوضحت المستشارة الألمانية، أن عدد الأشخاص الذين يحصلون على التطعيم في الفئة العمرية بين 12 و59 عامًا يجب أن يصل إلى 85% كما يتعين أن يصل عدد متلقي اللقاح لهؤلاء الذين تتجاوز أعمارهم 60 عامًا إلى 90% لوقف تفشي الفيروس ومكافحة السلالات الجديدة المتحورة منه.

وأشارت خلال زيارتها اليوم إلى معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض - إلى أنه لا يوجد أحد محمي بمفرده، مطالبة المواطنين بالترويج إلى الحصول على اللقاح عن الطريق التحدث إلى أقاربهم وزملائهم في العمل وأصدقائهم في النوادي، مشددةً على استمرار قواعد التباعد الاجتماعي وبرنامج الفحص الشامل للكشف عن الإصابة بكورونا.